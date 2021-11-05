الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له منذ شهرين

الذهب
الذهب

ارتفع الذهب أكثر من واحد في المئة، اليوم الجمعة، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 1813.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش مسجلا ارتفاعا بعد تراجعه 0.3 في المئة نتيجة بيانات أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر عند التسوية 1.3 في المئة مسجلة 1816.80 دولارا للأونصة.
ويثبت رد الفعل المحدود على البيانات أنه "على الرغم من التقرير القوي لسوق العمل، فإنه لن يغير ما أشار إليه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع".
وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة. وبعد ذلك، فاجأ بنك إنجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 24.05 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1032.71 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.3 في المئة إلى 2025.32 دولارا للأوقية وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

الذهب البنوك المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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