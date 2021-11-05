الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رضا عبدالعال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب إدارته الخاطئة للمباراة.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten" مع الإعلامي محمد فاروق: "كارتيرون فاشل وهو لا يستطيع إدارة المباريات الكبيرة مثلما كان يتردد، الجماهير كانت سعيد للفوز على إنبي وطلائع الجيش".

وأضاف: "طارق حامد أسوأ لاعب في الزمالك، والمثلوثي صاحب الفضيحة الكبرى وأيضا أوباما فهو لاعب دون المستوى ولا يستحق ارتداء قميص الزمالك".

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