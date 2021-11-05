5 خطوات تنفذها الحكومة لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، سلع تموينية تُقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه شهريًا بإجمالى 36 مليار جنيه سنويًا.

ويبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن يمثلون 80% من إجمالي عدد السكان.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية خطوات توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا

1- اجتماع لجنة المشتريات المركزية لتوفير السلع الشركات

تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية شهريًا باجتماع مع لجنة الشراء الجمعى أو لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تتمثل فى شركات القطاع العام وخاصة شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وشركتى تجارة الجملة والموردين من القطاع الخاص للتعاقد والاتفاق على السلع التى يتم طرحها في منظومة التموين الجديدة، حيث يتم توحيد جميع أسعار السلع على البطاقات التموينية وعلى السلع الحرة التي يتم طرحها في المجمعات لغير المستفيدين من البطاقات التموينية بأسعار مخفضة بنسبة 25%.

2- صرف الاستعاضات يوم 27 من كل شهر

البدء في صرف الاستعاضات الشهريه يوم 27 من كل شهر لبدالى السلع التموينية باستلام السلع لتوزيعها للشهر التالي مباشرة علي أصحاب البطاقات التموينية.

3- توفير الـ28 سلعة على منظومة التموين الجديدة

تقوم مخازن شركتى تجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير الـ28سلعة لمنظومة التموين الجديدة.

4- 40 ألف منفذ يقوم بصرف السلع التموينية

يقوم مشروع جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات بواقع 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية باستلام السلع التموينية من مخازن تجارة الجملة حساب قيمة التأمين الذي لا يقل عن 4 آلاف جنيه وبدون حد أقصى ويختار السلع التي تناسب المناطق ومعدلات الاستهلاك وحجم الإقبال على هذه السلع، حيث كل منطقة لها طبيعتها الخاصة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى.

5- صرف السلع التموينية لحاملى البطاقات

الخطوة الأخيرة يقوم أصحاب البطاقات التموينية بصرف السلع التموينية وفارق الخبز منذ بداية الشهر وحتى نهايته.