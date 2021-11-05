الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

سقوط سيارة ملاكى فى حفرة لإصلاح الصرف الصحى ببورسعيد (صور)

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي في حفرة لإصلاح الصرف

سقطت سيارة ملاكي، قبل قليل، في حفرة كبيرة بشارع كرسي بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حتى كادت الحفرة أن تبتلع السيارة الحديثة وقائدها.

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سقوط سيارة ملاكي في حفرة لإصلاح الصرف 

فور سقوطها قام الأهالي بمعاونة الأجهزة المعنية بانتشال السيارة، وتمكنوا من إنقاذها وقائدها بعدما أصبح منتصف السيارة داخل الحفرة، وذلك بعدما ساهم الأهالي في إخراج سائق السيارة.

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سقوط سيارة ملاكي في حفرة لإصلاح الصرف 

أكد شهود العيان، أن السيارة سقطت في حفرة لإصلاح الصرف الصحي والذي يقوم به أحد الشركات، وحملوا المسئولية للشركة التي لم تضع متاريس أو علامات خطر تحذر قائدي السيارات من وجود حفرة في الطريق، مؤكدين أن السيارة وقع بها تلفيات كبيرة نتيجة الحادث.

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سقوط سيارة ملاكي في حفرة لإصلاح الصرف 

وأكدت غرفة طوارئ الصحة والرعاية الصحية، أن المستشفيات العامة والخاصة، لم تستقبل أي حالة وفاة أو إصابات نتيجة الحادث.

في ذات السياق، أقدم الأهالي على وضع حجارة وكاوتش سيارات على مدخل الشارع من الجانبين، وذلك لمنع السيارات من المرور في الشارع خوفًا من تعرض السيارات والأهالي للخطر.

قدم طريق المرور سقوط محافظ

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