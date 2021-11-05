الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر ترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى

مجلس السلم والأمن
مجلس السلم والأمن الأفريقي

ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، والتي خصصت لمناقشة موضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة.
وأكد السفير المصري، خلال الجلسة، ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحوري المنوطين به.
وأوضح أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنساني.
وشدد على ضرورة التزام جميع أطراف الصراعات المسلحة في القارة الإفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للاطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن رقم 2286 لعام 2016، والذي رعته مصر إلى جانب دول اليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، إبان العضوية المصرية في مجلس الأمن الدولي.

أديس أبابا الاتحاد الافريقى الأمن الإفريقي مجلس السلم والأمن الأفريقي

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