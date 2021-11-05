الجيش السودانى: طريق التصحيح يجب ألا يركز على أهواء الأحزاب ومصالحها

قال المستشار الإعلامي للجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن طريق التصحيح يجب ألا يركز على أهواء الأحزاب ومصالحها، بينما يركز فقط على مصالح الشعب.

وأكد أن طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر هو الانتقال الديمقراطي للسلطة، لافتا إلى أن هناك مسؤولين سابقين يضرون بالسودان.

وتابع المستشار الإعلامي للجيش السوداني: “من يؤلب المؤسسات الدولية ضد شعبنا ووطننا يريد مصلحته الشخصية”.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، اليوم الجمعة، أنه يسعى لإطلاق حوار بين المدنيين والعسكريين في السودان، ضمن سلسلة الوساطات لحل الأزمة فى السودان.

وذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن المحادثات بينه وبين قادة الجيش تحرز تقدما.

كما بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الوضع فى السودان وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.