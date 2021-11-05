الجزائر تعلن زيادة إنتاجها النفطى الشهر المقبل

أعلنت الجزائر زيادة حصتها لإنتاج النفط، خلال الشهر المقبل، بمقدار 10 آلاف برميل يوميا ليصل إجمالي هذه الحصة إلى 962 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الجمعة عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 22 للبلدان المصدرة للنفط ؛ الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء (أوبك+)، والمنعقد، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).

وأوضح عرقاب أن منظمة أوبك وحلفاءها، قرروا مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل/يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير الجزائري أن "الإمدادات وأساسيات سوق النفط عموما كانت جيدة في هذه الفترة مما جعلنا نتخذ قرار تمديد الاتفاق بزيادة 400.000 برميل/يوميا".

كما أشاد وزير الطاقة الجزائري بالأداء الإيجابي للدول المصدرة للنفط وامتثالها لقرار زيادة الإنتاج والتي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط، حيث بلغ امتثال الدول الموقعة 115 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، خصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية و آفاق تطورها على المدى القصير.

وعلي صعيد اخر..قالت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الجمعة، إنها رصدت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و995.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليصبح مجموع الوفيات 5 آلاف و939

وأشارت في البيان إلى تماثل 38 حالة للشفاء، ليصل عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 142 ألفًا و49 شخصًا، بينما يتواجد 16 مريضًا في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.