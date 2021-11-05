الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كاملة أبوذكرى تعود لدراما رمضان بمسلسل «اتجاه إجبارى»

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

تعود المخرجة كاملة أبوذكري لدراما رمضان 2022 بمسلسل «اتجاه إجباري» كاسم مبدأي الذي تخوض به الفنانة منة شلبي سباق رمضان، بعد غيابها عن الدراما الرمضانية منذ مسلسل «100 وش».

ويعكف صناع العمل خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية والتحضيرات اللازمة قبل انطلاق التصوير.

ومن المقرر أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل على أن تتنقل بطلة العمل وكل فريق المسلسل بين بلاد مختلفة لما يتطلبه السيناريو من احداث في دول مختلفة.

والمسلسل تدور أحداثه حول قصة حقيقية، وسيتم تصويره في أكثر من بلد، وتظهر منة خلاله بشخصية أم تعمل مهندسة إلكترونيات.

ماء السينمائي مستشفى تحضير عرفه المسلسل اجبارى مختلفة وذلك تاج جرام

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