السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: أوضاعك المالية تتحسن كثيرًا؛ بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.

عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد.

الثور

مهنيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًاً إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا في العمل.

عاطفيًا: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.

صحيًا: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجًا من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء 

مهنيًا: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنَّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.

عاطفيًا: تحرز نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا.

صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا تسعى خلاله إلى تحسين أوضاعك، وتعمل جاهدًا من أجل انجاح خطواتك ومشاريعك. 

عاطفيًا: تزول الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، وتختفي البلبلة وينتابك شعور بالفرح.

صحيًا: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد 

مهنيًا: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحرًا وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة.

عاطفيًا: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه.

صحيًا: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيرًا ويبقيك في حال من الكسل.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

مهنيًا: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل. 

عاطفيًا: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.

صحيًا: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

مهنيًا: يسمح لك بالتجديد والتغيير، فتخلق لنفسك أجواء استثنائية، ومكاسب وأرباح وانجازات وتسهيلات، وستلاحظ الفرق والنتائج الإيجابية.

عاطفيًا: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك.

صحيًا: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهرانًا حتى ساعات متأخرة من الليل.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

مهنيًا: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.

عاطفيًا: الظروف مناسبة جدًا للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكيًا وحسّن علاقتك بالشريك.

صحيًا: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس 

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم آفاقًا واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة.

عاطفيًا: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط.

صحيًا: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي 

مهنيًا: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا مستك الأمور مباشرة وأزعجتك. 

عاطفيًا: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.

صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

مهنيًا: تملك أفكارًا قوية وقدرة جيدة على الاقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحًا إيجابيًا ومطمئنًا.

عاطفيًا: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك.

صحيًا: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت 

مهنيًا: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.

عاطفيًا: عليك أن توضح أمرًا الحبيب بشأن ما حدث أخيرًا، وأن تفتح أوراقًا أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة. 

صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

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