«تسويق الأسماك»: إجمالي عدد الفروع المتطورة في القاهرة والجيزة 9

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك أن إجمالي عدد الفروع المتطورة بلغ نحو 9 أبرزها في مناطق (جسر السويس والسيدة زينب وإمبابة وبشتيل والأميرية وكوبري القبة وسفير والفلكي والمهندسين) وتم تجهيزها بكافة الماكينات لاستخدامات الطهي وتقديم الوجبات الأسماك الجاهزة فضلا صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأعلن محمد عبد الباري مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالأميرية أن الفروع المتطورة تجهز الأسماك والوجبات الجاهزة حسب طلب المواطنين كخدمة بأجر رمزي خاصة خدمات الشوي والقلي ليتراوح قيمة الخدمة مابين 6 إلى 10 جنيهات على الكيلو الواحد.

وأضاف أن الفرع يصرف سلع تموينية للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية ويشمل عدد البطاقات ما بين 400 إلى 500، مشيرا إلى أنه من حق صاحب البطاقة التموينية حال وجود نقاط الخبز أن يختار أسماك أو لحوم أو دواجن حسب المتوفر في المجمع الاستهلاكي وحسب قيمة النقاط المتوفرة على البطاقة.