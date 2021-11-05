الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة ناجي تتألق في مهرجان الموسيقى

مروة ناجي من مهرجان
مروة ناجي من مهرجان الموسيقى العربية

صعدت منذ قليل المطربة مروة ناجي على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لإحياء حفلها الغنائي ضمن فاعليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
واستقبل الجمهور مروة ناجي وسط ترحيب شديد من الجمهور التي أعربت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الموسيقى العربية وقدمت للجمهور عدد من الأغنيات التراثية و منها": مصر عادت، انا براوة، فلبي دليلي، حلوة يابلدي، في يوم وليلة".
وحرصت مروة ناجي على توجيه تحيه لجمهور دار الأوبرا، وتحية خاصة لروح الفنانة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان.

ومن المقرر أن يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني في العاشرة مساء حفله الغنائي بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب.

المطربة مروة ناجي الص تنمية المواهب بــ شباب مركز تنمية المواهب كورال أطفال المايسترو أحمد عامر البح مؤتمر الموسيقي العربية الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان الموسيقى مهرج النجم اللبناني عاصي الحلاني مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية المسرح الخارجى فرقة الحفنى كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. الأهلى يهزم الزمالك فى قمة تاريخية

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس