مروة ناجي تتألق في مهرجان الموسيقى
صعدت منذ قليل المطربة مروة ناجي على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لإحياء حفلها الغنائي ضمن فاعليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
واستقبل الجمهور مروة ناجي وسط ترحيب شديد من الجمهور التي أعربت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الموسيقى العربية وقدمت للجمهور عدد من الأغنيات التراثية و منها": مصر عادت، انا براوة، فلبي دليلي، حلوة يابلدي، في يوم وليلة".
وحرصت مروة ناجي على توجيه تحيه لجمهور دار الأوبرا، وتحية خاصة لروح الفنانة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان.
ومن المقرر أن يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني في العاشرة مساء حفله الغنائي بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب.
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