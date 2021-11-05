«سيدة النقب».. رواية جديدة لمروى محمد عن دار حابى للنشر

كيف وصلت سارة جولدن مان أو أروى عبدالرؤوف من مصر حتى تل أبيب، مرورا بالقدس المحتلة حتى لحظة اغتيالها الغامضة؟.. أحداث كثيرة تجيب عنها رواية سيدة النقب للكاتبة الروائية والصحفية مروى محمد، والتى تصدر عن دار حابي للنشر والتوزيع، ممثلة في مدير عام النشر الروائي محمد إبراهيم طعيمة.

رواية “سيدة النقب” تعد ثانى أعمال الكاتبة بعد روايتها الأولى "أنامل الموت" التى تدور فى إطار درامي تشويقي لفك لغز اغتيال سيدة الأعمال الإسرائيلية من أصل عربي التى تتمتع بعلاقات شائكة مع أطراف متناقضة من أجهزة استخبارية وحركات مسلحة عن طريق صحفى فرنسي يكشف الكثير من المفاجآت والصفقات المشبوهة التى يديرها جهازى الموساد والشاباك.