الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح قرية الفواخير بالفسطاط بعد تطويرها

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أكدت محافظة القاهرة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يحضر غدا، فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط أمام متحف الحضارة، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غدا السبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهو الحدث الأكبر بالعاصمة لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة .

وتضم قرية الفواخير 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحى مصر القديمة، حيث أكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتى فى إطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متواصلا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمى خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجارى استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير .

وطالب محافظ القاهرة بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة خاصة وأن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط .

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