الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: أدوية علاج الحموضة الشائعة قد تفيد صحة اللثة والأسنان

الاسنان
الاسنان

كشفت دراسة طبية أجريت في جامعة "بافلو" الأمريكية النقاب عن أن استخدام الأدوية المعالجة للحموضة المعوية مرتبط بانخفاض مشكلات اللثة والأسنان.
فقد توصل الباحثون إلى أن المرضى الذين استخدموا مثبطات مخضة البروتون (PPIs)، وهي فئة من الأدوية توصف عادة لعلاج حرقة المعدة، والارتجاع الحمضي، والقرحة، كانوا أقل تعرضا لمشكلات في اللثة والأسنان، مثل الالتهابات والتباعد بين الأسنان.
وسعت الدراسة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين استخدام مثبطات مضخة البوتون وأمراض اللثة، من خلال تحليل البيانات السريرية لأكثر من 1,000 مريض التهاب دواعم الأسنان، إما باستخدام أو عدم استخدام مثبطات مضخة البروتون.
ووجد الباحثون أن 14% فقط من أسنان المرضى الذين استخدموا مثبطات مضخة البروتون كانت لها أعماق بلغت 6 ملليمترات أو أكثر، مقارنة بـ 24% من أسنان المرضى الذين لم يستخدموا الدواء، و27% من أسنان المرضى الذين يستخدمون مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لديهم أعماق سبر 5 ملليمترات أو أكثر، مقارنة بـ 40% من أسنان المستخدمين الذين لا يستخدمون مثبطات مضخة البروتون.

نيويورك الولايات المتحدة علاج الحموضة الأسنان اللثة والأسنان صحة اللثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

بداية غير متوقعة.. محمد شريف يضرب الزمالك بالهدف الثالث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى