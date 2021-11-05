الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تشارك في اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في اختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت  الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالب من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالب من باقى المحافظات.

محافظة دراسة وزارة التربية والتعليم المدرسة المحافظات وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عسكرية الطاقة النووية

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