سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

طالما سحرتنى فكرة «وقف السباق للحظة»، ليس لإضافة المزيد إلى الموجود، ولكن لاستخدام ما أنجزناه على مدى فترة زمنية معينة، هى فكرة فلسفية، يمكن ربطها بثقافة الوفرة التى نعيش فيها اليوم، كلحظة هدنة يمكن فيها للمرء أن يتوقف، ويتكئ على الموجود.

فى سبتمبر الماضى، مع الاحتفال برأس السنة العبرية ٥٧٥٢، بدأ «عام شميتا»، وهو عام يطلب من اليهود وقف السباق للحظة، عام شميتا هو سبت السنين «العمل ستة أيام والراحة يوم السبت»، هذه سنة فريدة من نوعها من الناحية الزراعية، مرة كل سبع سنوات، تأتى وتسبب عاصفة حقيقية، وتُحدث قدرًا كبيرًا من الارتباك بين المزارعين والجمهور فى إسرائيل.

«عام شميتا» هو مصطلح فى الهالاخاه «الشريعة اليهودية» يشير إلى عام فى التقويم اليهودى تُحظر فيه الحراثة، الزراعة، شتل النبات وغيرها من الأعمال الزراعية، ويحظر على اليهود المؤمنين أكل الخضروات والفواكه من محاصيل الحقول التابعة لليهود داخل «الديار المقدسة»، ولكن يمكنهم الأكل من محاصيل الحقول التابعة لغير اليهود أينما كانت، أو من محاصيل حقول اليهود خارج الديار المقدسة.

ليس هناك إجماع لدى الحاخامات اليهود على حدود الديار المقدسة المقصودة فى الشريعة اليهودية، وبينما يتفق جميعهم على أن مناطق الجليل، جبل الكرمل، جبال نابلس، جبال القدس والخليل، السهل الساحلى ما بين عكا ويافا ومنطقة بئر السبع هى داخل الديار المقدسة الخاضعة لتحظيرات «عام شميتا»، هناك خلاف بشأن مناطق هضبة الجولان، الجنوب اللبنانى «جنوبى نهر الليطانى»، جنوبى النقب، وادى عربة وبعض المناطق شرقى نهر الأردن إذا كانت خاضعة لهذه التحظيرات. وفى أغلبية المناطق المختلف عليها لا توجد حاليًا ممتلكات يهودية، فلذلك لا توجد أهمية للحديث عنها.

تسمى أيضًا سنة «التجاوز»، حيث تتوقف السلطات المحلية اليهودية فى إسرائيل عن غرس الأشجار وزرع النباتات والورد، كما أن الصندوق القومى، والجيش، وشركات البنى التحتية والمؤسسات العامة ستُوقف الزرع أيضًا.

رغم سحر الفكرة الفلسفية، فإنها تتجاوز المنطق، فالقرار يتجاهل ويغلق العينين، على الرغم من جميع علامات التحذير الموجودة بالفعل؛ الفيضانات والحرائق والحرارة الشديدة وتغير المناخ وأكثر من ذلك، فى فترة أزمة مناخية، حيث تكون الأشجار هى خط الدفاع الأول أمام الاحتباس الحرارى، والوسيلة الأكثر نجاة لمنع الغازات الدافئة.

الأشجار الآن ليست ترفًا أو زينة، فهى تساعد فى خفض الحرارة، وتُنقى الهواء من التلوث، ويومًا بعد يوم تزداد أهميتها فى مواجهة أزمة المناخ؛ الأشجار تقلل الحرارة بمقدار ٢-٣ درجات، مما يقلل التلوث «تمتص شجرة واحدة حوالى ٢٠ كيلوجرامًا من الغبار سنويًا وتفلتِر حوالى ١٠٠ ألف متر مكعب من الهواء سنويًا»، وتقلل من حالات الربو وتشجع السكان على المشى داخل مدينتهم.

خلال سنوات طويلة، كانت هناك حلول مراوغة من قبل الحاخامات، لتجاوز تلك السنة، منها على سبيل المثال «إذن البيع»، الذى يسمح باستمرار الزراعة بعد بيع الأرض لغير يهودى، ولكن هذا الحل لم ينتشر فى كثير من المدن.

التفسير القديم، كان أن سنة «شميتا» لخدمة قيم بيئية واجتماعية: إعطاء الأرض والإنسان زمنًا للانتعاش، ولكن تجدر الإشارة إلى أن «الهالاخاه» لم تهتم فى العصور القديمة بالذين سيعيشون داخل المدن، لأنه فى حينه لم تكن هناك مدن، كان المجتمع زراعيًا، وبالتأكيد لم تأخذ فى الاعتبار أزمة المناخ فى المستقبل.

أقولها وبصدق، لقد حان الوقت لتجديد الخطاب الدينى اليهودى.