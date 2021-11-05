الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إغلاق استاد القاهرة قبل انطلاق القمة 123 بساعة.. ومنع دخول المخالفين

استاد القاهرة
استاد القاهرة

أغلقت الجهات المعنية الأبواب قبل ساعة من بدء مباراة القمة 123 في استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك، ومنع كل من لم يلتزم بالإجراءات المعلنة من الدخول.

ويشترط على من يتقدم للحصول على تذكرة لحضور المباريات، أن يكون قد تلقى لقاح فيروس كورونا، كما أنه على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

وعلى حامل التذكرة أن يلتزم بالمكان المخصص له، وإظهار بطاقته وتذكرته عند الطلب، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ويحرص رجال المجموعة الإفريقية على عمل عدة دوائر أمنية لتأمين الاستاد ومخارجه ووصول أتوبيسات اللاعبين ودخولهم وخروجهم من الملعب.
وتؤمن الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الإفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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