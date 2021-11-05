«مستقبل وطن» بالسويس ينظم فعاليات الملتقى التدريبي في مجال ريادة الأعمال

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس، برعاية النائب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة، فعاليات الملتقى التدريبي لتدريب وتأهيل شباب المحافظة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الملتقى النائب سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ والنائب حافظ شوشة، عضو مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوى، عضو مجلس النواب.

حاضر في فعاليات التدريب د. مبارك فرج مدير الخدمات المالية وأحمد قاسم، مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسويس وأحمد فضل، أمين التنظيم وأحمد عثمان أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب.

وتأتى هذه الفعالية في إطار استراتيجية أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والندوات لنشر التوعية بين المواطنين وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتشجيع الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدأت فعاليات التدريب بكلمة ألقاها د. علاء يونس أمين أمانة الإعلام بالحزب رحب خلالها بالحضور، مؤكدا ضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول الفعالة لمواجهة أزمة البطالة بعيداً عن انتظار الوظائف الحكومية، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أدوات بناء اقتصاد الدولة.

وقال النائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ إن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أصبحت أهم دعائم الصناعات الكبرى، لافتا إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق لإنشاء مشروعات ناجحة تساهم في خلق كيان اقتصادى للشباب.

وأوضح أحمد فضل، أمين التنظيم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أصبحت هدف رئيسي للدولة المصرية، حيث تساهم بالإيجاب في زيادة معدلات النمو، مطالبا الشباب بضرورة الاستفادة من مزايا وخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسويس.

من جهته؛ أكد أحمد عثمان، أمين أمانة المشروعات بالحزب أن توجيهات الحزب بالسويس لأمانة المشروعات الصغيرة كانت دافعا للتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وفي هذا الصدد أضاف د. مبارك فرج، مدير الخدمات المالية بجهاز تنمية المشروعات أن المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل كيانات اقتصادية لدول بالرغم من قلة مواردها وزيادة عدد سكانها، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتوفير منح المشروعات الصغيرة من 5000 جنيه إلى 5 مليون حسب حجم المشروعات والقدرة الاستيعابية.

وأشار أحمد قاسم، مدير إدارة الشباك الواحد إلى أن مسؤولية الإدارة هى إنهاء كافة الإجراءات القانونية من الحصول على الترخيص اللازم للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفا أن الجهاز قام بعمل نظام الشباك الواحد لتخفيف معاناة الشباب، خاصة مع التسهيلات التي قدمها القانون الجديد رقم 152 لسنة 2020.