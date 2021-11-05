الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد المحلة الكبرى

مصرع شاب دهسا أسفل
مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه دهسا، اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد، أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورة شريط السكة الحديد أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة الكبرى.

وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين من خلال معاينة الجثة أن الشاب مجهول الهوية وفى الثلاثينات من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف داخلى دون وجود شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع شاب مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد إمام البوابة الاولى بمدينة المحلة

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وائل لطفي

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