الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يدعو إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، بشرط عدم خروجه عن الإطار السلمي القانوني.
وقال صالح- في تغريدة على موقع "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الصدامات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة، وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها، مؤكدا أن حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وتظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت استقبالها 125 جريحا، 27 منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية، موضحة أن أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة.
فيما وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث محيط المنطقة الخضراء، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء للحوار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022