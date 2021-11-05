قبل القمة 124.. من صاحب النتيجة الأكبر الأهلى أم الزمالك؟

يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، مساء اليوم، فى المباراة الرسمية رقم 218 التى تضم الفريقين الأكبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ولعب الفريقان 241 مباراة تنوعت ما بين رسمية وودية، وكانت حصيلة المباريات الرسمية 217، فاز الأهلي في 94 لقاء منها، فى حين فاز الزمالك بـ50 مباراة، وتعادلا فى 74 مباراة.

جدل النتيجة الأكبر

ومع كل مباراة قمة بين الفريقين، يخوض المشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرباً لإثبات أن كل فريق هو صاحب أكبر نتيجة فى تاريخ المنافسات.

وخلال مباريات «الأهلى والزمالك» المتعددة، كانت أكبر نتيجة لصالح فريق الزمالك عام 1942، حيث سجل 6 أهداف في مرمى النادى الأهلى دون رد.

وطبقاً لصفحة فريق نادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن الأهداف الستة أحرزها كل من «عبدالرحمن فوزي الذي سجل هدفين، وعبدالكريم صقر وسجل هدفين أيضا، وسجل كل من حسن حلمي وعمر شندي هدفا واحدا».

وتداول رواد «فيسبوك»، صورة لصحيفة تعود لعام 1933، نشرت شائعة تُفيد بأن الأهلى صاحب أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات بفوزه فى ذلك العام على الزمالك بـ 9 أهداف مقابل هدف وحيد، إلا أن هذه الشائعة تم نفيها من قبل الناقد الرياضي حسن المستكاوي، الذي شدد على أن النتيجة الأكبر في تاريخ المباريات لصالح نادي الزمالك عام 1942.

ومع اقتراب مباراة اليوم، نشر عدد من المشجعين صورة ضوئية متداولة لجريدة "الألعاب" وهي جريدة رياضية صدرت في عشرينيات القرن الماضي، ويظهر فى الصورة جدول بنتائج المباريات، حيث يظهر فيها فوز النادى الأهلي على فريق "المختلط" وهو الاسم القديم لنادي الزمالك بـ 6 أهداف مقابل لا شىء.

وتعد مباراة “6-1” الشهيرة بين الأهلى والزمالك هي الأشهر بين الفريقين فى دورى 2002، حيث سجل النادي الأهلي 6 أهداف كان من نصيب لاعبه خالد بيبو 3 أهداف منها، واشتهرت المباراة بجملة "بيبو وبشير بيبو والجون" التى ترددت على لسان معلق المباراة.

المواجهات في أرقام

ومحلياً تقابل الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى فى 122 مباراة، فاز الأهلى فيها بـ 46 مباراة، بينما فاز الزمالك فى27 مباراة، وكان التعادل هو النتيجة فى 48 مباراة، وسجل لاعب الأهلى 157 هدفا، بينما سجل الزمالك 105 أهداف.

وفى مسابقة كأس مصر، تقابل الفريقان فى 32 مباراة، فاز الأهلى في 16 منها، بينما فاز الزمالك في 10، وانتهت 6 بالتعادل، وسجل لاعبو الأهلي 57 هدفا، بينما سجل لاعبو الزمالك 46 هدفا.

وفى السوبر المصري التقى الفريقان في 7 مباريات، فاز الأهلي بـ 5 مباريات منها اثنان بركلات الجزاء الترجيحية، وفاز الزمالك بمباراتين بركلات الجزاء.