«مودرنا» تقود أسهم شركات تصنيع اللقاحات إلى التراجع فى تعاملات بورصة نيويورك

انخفض سهم شركة مودرنا الأمريكية لصناعة الأدوية بنحو 8.5% في تعاملات ما قبل السوق اليوم الجمعة، بعد أن قالت منافستها فايزر إن أقراص عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ساهمت في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر صحية كبيرة بنسبة 89%.

وأضافت الشركة أنها لم تعد تستقبل مرضى جدد في التجارب السريرية للعقار المضاد لفيروس كورونا "نتيجة فعاليته الهائلة"، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم نتائج التجارب إلى الهيئات التنظيمية للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ في أقرب وقت ممكن.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع سهم موردنا قد يجعلها تفقد مكانتها كأفضل الشركات أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ببورصة نيويورك اليوم الجمعة.

كما تراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" بنحو 8.4%، في حين انخفض سهم شركة "نوفافكس" بنحو 5.9%.

كما انخفض سهم شركة ميرك، التي حصل عقارها المضاد لفيروس كورونا على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا أمس الخميس، بنحو 9.3%.

قد ارتفع سهم فايزر بنحو 13% في التعاملات المبكرة.

كما تراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية "إيمرجنت بيو سوليوشن" بنسبة 15% في التعاملات المبكرة بعد إنهاء شراكة استمرت لسنوات مع حكومة الولايات المتحدة لتخصيص القدرة التصنيعية لمواجهة تهديدات الصحة العامة والأوبئة.