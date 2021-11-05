النمسا تشارك فى أعمال المنتدى الاقتصادى بين الاتحاد الأوروبى وآسيا الوسطى

شارك ميشائيل لينهارت، وزير الخارجية النمساوى في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، في إطار زيارة عمل بدأها اليوم إلى بيشكيك عاصمة قيزغيستان.



وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيانها اليوم الجمعة، أن الوزير ميشائيل لينهارت تحدث في خطابه عن "التغيير الأخضر" في مجال الطاقة، وذلك بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وبهدف الوصول إلى اقتصاد محايد مناخيًا كضرورة في الكفاح ضد تغير المناخ.



يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي بدأ، أمس الخميس، جولة في ٤ دول من آسيا الوسطى لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب التنسيق في ملف الأزمة السياسية والأمنية في أفغانستان.