نفسية وجنسية.. 6 تأثيرات لـ«يوم الإجازة»على جسمك

الحصول على إجازة يُعد أحد أهم الأمور التى تساعد فى شحن طاقتك مرة أخرى لمواصلة العمل مرة أخرى.

الكثير من المزايا النفسية والجسدية يرصدها الخبراء عبر موقع "WebMD" الطبي..

الشعور بالسعادة

من المحتمل أن يكون مزاجك أثناء الإجازة أفضل منه فى حياتك اليومية، حيث يمكن أن يستمر هذا الشعور لمدة أسابيع، الأمر الذي يُسهم في تحسين الحالة المزاجية وسهولة العودة بنشاط كافى لممارسة العمل اليومى.

تعزيز صحة القلب

قد يقلل يوم الأجازة من فرص الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية، وتظهر الأدلة فى الاختبارات المعملية، من انخفاض مستويات السكر في الدم إلى المزيد من الكولسترول الجيد.

نوم أفضل

يمتص إرهاق العمل طاقتك، بالإضافة إلى الساعات التي تحتاجها فى السرير، لذا فإن الإجازة من الأمور التى تساعد فى تحسين جودة النوم وتقليل فرص الإصابة بالإرهاق.

تركيز أكثر حدة

يمكن أن يؤدي العمل اللانهائي مع فترات راحة قليلة جدًا إلى إرباك عقلك، فقد تجد صعوبة فى التركيز وتذكر الأشياء.

كما يمكن أن يؤدى قضاء الوقت بعيدًا إلى إعادة شحنك عقليًا وجسديًا، لذلك تعود بمزيد من التركيز والحيوية للعمل.

تجنب الأمراض

العمل الجاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة سرعة نظام الغدة الكظرية، التى تفرز هرمونات قد تضعف مناعتك، فى المقابل قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، وحتى حالات أكثر خطورة مثل متلازمة القولون العصبى.

تعزيز الحياة الجنسية

قد تفعل ذلك كثيرًا عندما تكون في عطلة، فربما يساعد المزيد من الوقت مع شريكك، على انخفاض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتى يمكن أن تثبط الإثارة والرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء.

يقول الأزواج الذين يسافرون معًا إنهم أكثر سعادة ورضا في علاقاتهم من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، حيث يمكن أن تساعد هذه الروابط الرومانسية القوية وغيرها من الروابط الاجتماعية فى الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية.