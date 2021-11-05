دراسة تكشف ابيضاض الشعب المرجانية في الحيد المرجاني العظيم

كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي الشديد الناجم عن الاحتباس الحراري أدى إلى ابيضاض الشعب المرجانية في الحيد المرجاني العظيم الذي يقع قبالة سواحل أستراليا.

ولم تنج سوى 2 % فقط من الشعب المرجانية في الحيد المرجاني المدرج ضمن

قائمة مواقع التراث العالمي من الابيضاض خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب بيان إعلامي أصدره مركز دراسات الشعب المرجانية بجامعة جيمس كوك الأسترالية اليوم الجمعة.

وذكر الخبراء أن 80 % من الشعب تعرضت للابيضاض بشدة مرة على الأقل منذ .2016

وأفاد العلماء بأن السبب الرئيسي يرجع إلى التغير المناخي وزيادة حرارة المحيطات الناتجة عنه.

وذكر رئيس فريق الدراسة البروفيسور تيري هيوز أن "موجات الحرارة البحرية غير المسبوقة هي ما سببت ابيضاض الشعاب المرجانية وموتها".

وفي وقت سابق.. أظهر تقرير أصدرته الشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 14% من الشعب المرجانية في العالم، زالت بين العامين 2009 و2018؛ بسبب التغير المناخي والصيد الجائر والتلوث.

وأشارت المنظمة التي استندت في تقريرها إلى بيانات من 12 ألف موقع في 73 بلدا، إلى أن وضع الشعب المرجانية في العالم سنة 2020، يقدم أدق لمحة علمية شاملة حتى اليوم عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الحواجز المرجانية في العالم أجمع.

وأوضحت الشبكة أن الشعب المرجانية في العالم أجمع تتعرض إلى ضغط دائم جراء الاحترار المتصل بالتغير المناخي وضغوط محلية أخرى بينها الصيد الجائر وتنمية السواحل بصورة غير مستدامة وتراجع نوعية الهواء.

ولفت البيان إلى أن العالم فقد بين العامين 2009 و2018 حوالى 14 % من الشعب المرجانية في حواجز المرجان، ما يمثل مساحة تقرب من 11700 كيلومتر مربع من المرجان، وهي كمية أكبر من كل المرجان الذي يعيش في أستراليا.