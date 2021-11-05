الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الإسكان يدعم المناطق المحرومة من المياه بسوهاج بـ3.5 مليون جنيه

النائبة نانسى نعيم
النائبة نانسى نعيم

وافق  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تدعيم  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمبلغ ٣ ملايين و500 ألف جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المناطق المحرومة في مركز سوهاج.

واشترطت الموافقة أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني، وبناء عليه تمت مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

وكانت النائبة نانسى نعيم، قد تقدمت بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لسرعة الاستجابة فى دعم المناطق المحرومة بمحافظة سوهاج والموافقة على مد خطوط المياه النظيفة فى إطار ما تقوم به الدولة لدعم المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا. 

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سوهاج حزب وزارة محافظة الصرف الصحي المواطنين حقوق الانسان

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