وزير الإسكان يدعم المناطق المحرومة من المياه بسوهاج بـ3.5 مليون جنيه

وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تدعيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمبلغ ٣ ملايين و500 ألف جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المناطق المحرومة في مركز سوهاج.

واشترطت الموافقة أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني، وبناء عليه تمت مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

وكانت النائبة نانسى نعيم، قد تقدمت بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لسرعة الاستجابة فى دعم المناطق المحرومة بمحافظة سوهاج والموافقة على مد خطوط المياه النظيفة فى إطار ما تقوم به الدولة لدعم المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.