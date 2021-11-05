الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية توقع صفقة مع «فايزر» الأمريكية لشراء 30 مليون جرعة لقاح

فايزر
فايزر

ذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد وقعت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" لشراء 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، والتي سيتم تسليمها إلى البلاد في العام المقبل، وبذلك يصل إجمالي عدد جرعات لقاح "فايزر" التي أمنتها كوريا الجنوبية إلى 120 مليون جرعة.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الصفقة تتضمن خيارًا للحصول على 30 مليون جرعة إضافية.

وفي أغسطس الماضي، وقع الجانبان صفقة منفصلة لشراء 30 مليون جرعة، وصفقة خيارية لشراء 30 مليون جرعة.

وقالت الوكالة، إن الصفقة جزء من خطة كوريا الجنوبية لتأمين جرعات كافية من اللقاح لتوفير الجرعات الأولى لسكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة العام المقبل.

وحتى الآن، وقعت الحكومة الكورية الجنوبية على صفقة لقاح للعام المقبل مع شركة "فايزر" فقط.

وخصصت الحكومة 2.6 تريليون وون (2.19 مليار دولار أمريكي) لتأمين 80 مليون جرعة من اللقاحات المستوردة و10 ملايين جرعة من لقاح محلي الصنع.

وفي يونيو، بدأت البلاد الاستعدادات لتأمين المزيد من اللقاحات للعام المقبل، حيث من المتوقع أن تستمر أزمة فيروس كورونا في البلاد حتى بعد تحقيق مناعة القطيع التي طال انتظارها.

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وائل لطفي

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