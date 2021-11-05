«الصحة العراقية» تنفي أي إصابات بطلقات نارية بين الجرحى في المنطقة الخضراء

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، وجود أي إصابات بطلقات نارية بين الجرحى في المنطقة الخضراء، فضلاً عن وجود قتلى في الاحتجاجات ببغداد.

كانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت بوقوع أكثر من 40 إصابة في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات يحاولون دخول المنطقة الخضراء.

ونشب حريق في محيط المنطقة الخضراء داخل إحدى خيام المتظاهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء جراء الاحتكاكات التي حدثت بينهم وبين القوات الأمنية.

وكان المتظاهرون حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء والتي تضم عديدا من السفارات، وتصدت لهم قوات الأمن، بينما استمر الكر والفر في محيط المنطقة.