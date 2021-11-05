الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق مسرح الشارع «2 كفاية» بقرى «حياة كريمة»

وزارة التضامن
وزارة التضامن

انطلق اليوم مشروع «2 كفاية» المرحلة الثانية من مسرح الشارع من خلال العرض المسرحي «2 كفاية» بواقع عمل عرضين مسرحيين بالساحات والشوارع الرئيسية بكل محافظة بإجمالي 20 عرضا مسرحيا في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى ويليها البدء في المحافظات العشر الأخرى في مطلع عام 2022، ومحافظات المرحلةالأولى هي الأعلى في نسب الخصوبة وتضم: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان.

ويتم عمل هذا العرض المسرحى بقرى «حياة كريمة» كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في قرى حياة كريمة، وتضمين هذه التدخلات مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة لتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة. 

العرض المسرحى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف. 

سيركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، بهدف رفع الوعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة مع التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة.
ستبدأ عروض مسرح شارع "2 كفاية" فى محافظة اسوان بقريتين من قرى حياة كريمة وهما السباعية والشراونة وتنتهى العروض فى 27 نوفمبر بقريتى الأبعدية الجديدة والكنايس وهما من قرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة.

اليوم وزارة التضامن مسرح الشارع

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