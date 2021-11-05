«وزراء الداخلية العرب» يدين هجمات الحوثى ضد السعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- بأشد العبارات- العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، وكان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة، صباح اليوم الجمعة، تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيدة بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف، في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.

وأكدت الأمانة دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، كما تجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.