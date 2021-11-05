كوريا الجنوبية تدعو إلى التعاون مع الشركات العالمية لمواجهة تغير المناخ

دعا وزير التجارة الكوري الجنوبي "يو هان-كو"، اليوم الجمعة، إلى تكاتف الشركات الكورية الجنوبية والعالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية في العمل على النمو الأخضر وخفض انبعاثات الكربون.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن ذلك جاء خلال اجتماع لتحالف القادة المعنيين بالمناخ، وهو منصة تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة جلاسكو، وضم كبار المسئولين في الشركات متعددة الجنسيات والمسئولين الحكوميين، بهدف المساعدة في تسريع الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.

وأشار "يو" إلى أن صانعي السياسات بحاجة إلى تشجيع الشركات على المشاركة في إجراءات حماية البيئة لمنع تلك الإجراءات الجديدة من تقييد التجارة، موضحًا التزام كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% من مستويات 2018 بحلول عام 2030، كجزء من هدفها الأوسع للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وتأسس هذا التحالف في عام 2014، ويهدف إلى مناقشة إجراءات الشركات بشأن تغير المناخ، ويمثل قادة الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والمناطق، الذين يسعون إلى استخدام نفوذهم لدفع التغيير.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى "يو" أيضًا محادثات فردية مع وزيرة التجارة البريطانية "آن ماري تريفليان"، وناقش الجانبان قضايا التجارة الثنائية وخفض الانبعاثات.

وطالب "يو" أيضًا باهتمام بريطانيا ومشاركتها في مبادرة كوريا الجنوبية الخاصة لإنشاء سلسلة إمداد عالمية لطاقة الهيدروجين، وفقًا للوزارة.