الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى ينفذ مناورات لمكافحة الإرهاب بمشاركة فريق تدريب أمريكى

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

نفذت وحدات من الجيش اللبناني، مناورات اختتمت اليوم في إطار تمرين "Sofex 2021" حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والذي تم تنفيذه بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أمريكي.
وشملت التدريبات، مناورة قام بها فوج مغاوير البحر بالإغارة على جزيرتي الرمكين والأرانب "في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان" للقضاء على خلية إرهابية، بالإضافة إلى مداهمة نفذها فرع المكافحة في مديرية المخابرات لمبنى في منطقة فيطرون لتحرير رهينة، وإغارة لفوج المغاوير على مجموعة إرهابية تتحصن في منطقة أفقا، بالإضافة إلى عملية مشتركة بين فوجي المغاوير والمجوقل للقضاء على موقع إرهابي شديد التحصن في منطقة الطيبة- بعلبك.
وكانت وحدة من فرع المكافحة في مديرية المخابرات قد نفذت في إطار التمرين مناورة في منطقة عيون السيمان "بمحافظة جبل لبنان" تحاكي إحباط عملية إرهابية للهجوم على موقع عسكري، كما نفذت وحدة من الفوج المجوقل في منطقة العاقورة "بمحافظة جبل لبنان" مناورة قتالية تحاكي الإغارة على موقع والقضاء على عناصر إرهابية تتحصن داخله.
من جهتها، نفذت وحدة من مديرية المخابرات في منطقة تربل "شمالي لبنان" مناورة حول مداهمة مطلوبين يشكلون خلية إرهابية.

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