رئيس الوزراء العراقى يوجه بإجراء تحقيق شامل حول أحداث المنطقة الخضراء

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.



وذكرت خلية الإعلام الأمني- في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية- أن "الكاظمي شدد على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية، وأن احترام حقوق الإنسان، خاصة الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة".



ودعا الكاظمي، الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، مناشدًا المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل.



وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد اليوم بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين صفوف المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين الرافضين لتلك النتائج.



من جانبه، وجه رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، نداءً إلى المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية.



وقال المالكي- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية: "نداء إلى المتظاهرين جميعًا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة، ندعوكم إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وإنصافكم".



وأضاف: "ندعو القوات الأمنية إلى تحمل مسئولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع المتظاهرين، وندين بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، ونحذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق".