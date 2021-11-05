الصين تعرب عن اهتمامها بتطوير التجارة مع روسيا

صرح الممثل التجاري الروسي في الصين، أليكسي داكنوفسكي، اليوم الجمعة، بأن الصين أعربت عن اهتمامها بتطوير التجارة مع روسيا من خلال تحفيز نقاط جديدة للنمو وتوسيع مجالات التفاعل الاقتصادي.



وقال داكنوفسكي- في رسالة فيديو في معرض الصين الدولي الرابع للواردات الذي يقام في شنغهاي: "نلاحظ زيادة اهتمام المستهلكين الصينيين بمجموعة أوسع من المنتجات الروسية، الزراعية والصناعية، ويهتم الشركاء الصينيون أيضًا بتحفيز نقاط نمو جديدة في التجارة الروسية الصينية والتي تجاوز حجمها بالفعل 102 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. وبلغت الصادرات من روسيا 55.13 مليار دولار".



ومن بين المجالات الواعدة الجديدة للتجارة الثنائية والتفاعل الاقتصادي، حدد داكنوفسكي، الاقتصاد الرقمي والابتكارات العلمية والتقنية والطب الحيوي وكذلك التنمية الخضراء منخفضة الكربون.



وأشار داكنوفسكي إلى "أن موسكو مهتمة بالتعاون في بناء السفن وبناء المحركات وهندسة الطاقة، في حين أن التعاون الصناعي هو أيضًا جانب واعد، ونعتقد أن التعاون الروسي الصيني لديه إمكانات كبيرة في جميع هذه المجالات".



وينعقد هذا العام معرض الصين الدولي للواردات في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في شنجهاي.

ويشارك فيه ما يقرب من 3000 شركة من 127 دولة ومنطقة من جميع أنحاء العالم، ويمثل المعرض الروسي أكثر من 30 شركة، سيشارك حوالي نصفها عبر الإنترنت.