التحالف العربى: تنفيذ 29 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية فى 3 مناطق

أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه نفذ 29 عملية جديدة استهداف آليات وعناصر الميليشيا الحوثية في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان للتحالف - أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن عملياته الجديدة أسفرت عن مقتل 126 إرهابيًا وتدمير 16 آلية عسكرية حوثية، مؤكدًا استمرار قواته في تقديم الدعم والإسناد للجيش اليمني.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جيزان.