ضبط تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الشابو بأسيوط

شنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابى ضم (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بأسيوط) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائهم ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة ، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 مليون جنيه تقريباً).