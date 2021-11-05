روجت لمصر.. من هى عمدة مدينة بولينج بروك الأمريكية؟

"لم تدخر جهدًا فى الترويج لوطنها الأم مصر فى الأوساط الأمريكية"، هذا ما قالته السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء الذى جمعها عبر تقنية الفيديو، بأول سيدة مصرية تتولي منصب عمدة بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية ماري ألكسندر بسطا، وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

وتابعت: كما أن تقلدها منصب عمدة لمدينة أمريكية إنما هو مدعاة للفخر والاعتزاز بالوطن الأم مصر، مؤكدة أنها قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج.

وتستعرض "الدستور" أبرز محطات ماري ألكسندر بسطا..

القاهرة المحطة الأولى

ماري من مواليد القاهرة، سافرت إلى الولايات المتحدة فى عمر خمس سنوات، إلا أنها عادت إليها لتحصل على درجة البكالوريوس فى الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسافرت بعدها إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراستها، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة تينيسى بالولايات المتحدة.

وعملت ماري في مجال تنظيم الفعاليات، وإدارة النوادي والفنادق، ومن أهمها "بالمر هاوس" و"الفورسيزون"، كما تولت منصب المدير العام لنادي "اليخت" بـ"شيكاغو" لتكون أول أمرأة تتولي هذا المنصب.

الخدمة الاجتماعية

دخلت ماري بسطا إلى السياسة من خلال الخدمة المجتمعية، حيث تعتبر إحدى الوجهات الاجتماعية لمجتمع بولينجبروك، حيث شاركت فى المجلس التنفيذي لنادي "بولينجبروك لكرة القدم.

وتقلدت منصب رئيس مجلس الآباء بمدرسة جون كينيدي، ورئيسة رابطة المعلمين وأولياء الأمور من أنصار الموسيقى في مدارس بلاين فيلد المتوسطة، وكان قد شغلت قبلها منصب رئيسة الرابطة في مدرسة إيتشلبرغر الابتدائية، وتشغل ماري، حتى الآن، منصب مستشار شبكات الاتصالات الإلكترونية في شبكة سرطان الأطفال في "نيوبورت بيتش"بولاية كاليفورنيا.

وبسبب نشاطها الاجتماعي حصلت ماري على عدة تكريمات، منها جائزة تنسيق الآباء والمجموعات للكفاءة التعليمية واختصارها "cape" ثلاث مرات في أعوام "2013-2017-2019"، واختيرت المواطنة المثالية بضاحية "بولينجبروك" عام 2018، قبل اختيارها ضمن 20 آمرأة متميزة حول العالم، وبسبب شعبيتها فازت بمنصب عضو مجلس أمناء المدينة، وبعد إحالة العمدة السابق للتقاعد، تم اختيارها لتسيير الأعمال حتى انتخاب عمدة جديد، وهو المنصب الذي فازت به فى أبريل الماضي.