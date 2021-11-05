الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 9 أطنان من السكر التموينى ناقص الوزن فى أسوان

سكر التموين
سكر التموين

شنت مديرية التموين بقيادة المحاسب حسام العربي وكيل الوزارة، حملة مكبرة استهدفت مركز ومدينة إدفو وسط مشاركة من مديرى الإدارة والمشرفين والمفتشين للتأكد من سلامة الأوزان المقررة قانونيًا بشأن تعبئة السكر التموينى المدعم.

وأشار حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 أطنان من السكر التمويني ناقص الوزن، حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

وأوضح أن المضبوطات شملت تحرير محضر ضد صاحب مركز الاعتماد لتعبئة السكر بإدفو شرق، والذى تم ضبط 4 أطنان من السكر التمويني ناقص الوزن بمقدار 150 جراما فى كل كيلو .

كما تم تحرير محضر ضد أمين فرع الجملة بإدفو غرب، والذى تم ضبط 2 طن سكر تموينى لديه ناقص الوزن بمقدار 61 جراما في الكيلو الواحد، وتم كذلك تحرير محضر ضد مركز السدورى لتعبئة السكر، والذى تم ضبط 3 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن لديه بمقدار 68 جراما في الكيلو الواحد.

وأكد وكيل وزارة التموين على أن هناك متابعة لحظية من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضًا اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للحملات المستمرة والتي تستهدف تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق وعدم التلاعب فى الأوزان من أجل الحفاظ على سلامة وجودة السلع الأساسية والاستهلاكية المعروضة للمواطنين وطبقًا للمواصفات العالمية المطلوبة. 

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