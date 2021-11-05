الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اكتشاف أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول بالمطرية

صورة من الاجزاء المكتشفة
صورة من الاجزاء المكتشفة

كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية والعاملة بمنطقة آثار المطرية، عن العديد من كتل البازلت التي تمثل أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول (380-363 قبل الميلاد)، بالإضافة إلى امتداد للمعبد من الناحية الشمالية ربما ليربط معبد نختنبو بالمحور الرئيسى للمعبد.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن هذا الكشف جاء أثناء قيام البعثة بأعمال الحفر الأثري بمركز معبد هليوبوليس الكبير في منطقة آثار المطرية.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

وأشار إلى أن البعثة عثرت أيضًا على العديد من الكتل التي تمثل أقاليم مصر السفلى ومن بينها المنظر الذي يمثل إقليم هليوبوليس، بالإضافة إلى مناظر لأقاليم مصر السفلى الأخرى.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، إن النقوش التي على هذه الأحجار تذكر عامي 13 و14 (366/365 قبل الميلاد) من حكم الملك نختنبو، بالإضافة إلى الأبعاد والمواد المستخدمة في هذا المعبد، كما توجد أيضا عدة كتل لم يكتمل نقشها وتشير إلى أنه على ما يبدو لم تتم أي أعمال تزيين للمعبد بعد وفاة الملك نختنبو الأول عام 363 قبل الميلاد.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

وقال الدكتور ديتريش راو رئيس البعثة من الجانب الألماني، إن العناصر المعمارية الأخرى تشهد على مشاريع بناء للملك رمسيس الثاني (1279-1213) والملك مرنبتاح (1213-1201 قبل الميلاد) والملك أبريس (589-570 قبل الميلاد) كما يظهر نشاط الرعامسة أيضا من خلال قطع تطعيم النقوش منها جزء من وجه من حجر الجاسبر من أوائل الأسرة التاسعة عشرة (حوالي 1300 قبل الميلاد) وجزء من تمثال لسيتي الثاني (1204-1198) تضيف إلى الأدلة على نشاط هذا الملك من أواخر الأسرة التاسعة عشرة في هليوبوليس.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

وأضاف تمت دراسة محور المعبد فى اتجاه الغرب حيث تشير الأدلة المتفرقة إلى وجود مبان من الدولة الوسطى، والأسرة الثانية والعشرين (أوسوركون الأول، 925-890 قبل الميلاد) ومقصورة للإله شو والإلهة تفنوت من عصر الملك بسمتيك الثانى (595-589 قبل الميلاد)، وكذلك أجزاء من تمثال لرمسيس الثاني، وجزء من تمثال البابون، وقاعدة تمثال وأجزاء من مسلة من الكوارتزيت لأسوركون الأول وأجزاء من منشآت العبادة مثل مائدة قرابين لتحتمس الثالث ، 1479-1425 قبل الميلاد.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي أن هذه الاكتشافات تشير إلى الدعم الملكي المستمر والاستثمار في معبد الشمس والإله الخالق في هليوبوليس.

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صورة من الاجزاء المكتشفة 


كما قدمت أعمال التنقيب أدلة إضافية على الأسرة الثلاثين والعصر البطلمي في المنطقة من خلال نماذج تمارين النحت وكذلك قوالب الحجر الجيري للنقوش والقوالب لإنتاج تماثيل الأوشابتى التي تشهد على أنشطة الورشة قبل أن تختفي جميع الأدلة على وجود نشاط للمعبد خلال العصر الروماني.
 

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صورة من الاجزاء المكتشفة 
البعثة الأثرية المصرية الألمانية معبد هليوبليس آثار المطرية الملك نختنبو الأول معبد نختنبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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