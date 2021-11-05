مصادر طبية عراقية: ارتفاع الإصابات إلى 40 جراء اشتباكات الأمن والمحتجين

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن الأمن العراقي يسيطر على المنطقة الخضراء ويجبر المحتجين على الابتعاد.

فيما كشفت مصادر طبية عراقية، عن ارتفاع الإصابات إلى 40 جراء اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات يحاولون دخول المنطقة الخضراء.

وقد نشب حريق في محيط المنطقة الخضراء داخل إحدى خيام المتظاهرين جراء الاحتكاكات التي حدثت بينهم وبين القوات الأمنية.

وكان المتظاهرون حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء والتي تضم عديدا من السفارات، وتصدت لهم قوات الأمن، بينما استمر الكر والفر في محيط المنطقة.

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بإعلان الأمن حالة الطوارئ في محيط المنطقة الخضراء بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين أنصار الميليشيات الخاسرة في الانتخابات وقوات الأمن قرب بعض بوابات المنطقة الخضراء.