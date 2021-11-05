الصين تمنع دخول مؤيدي استقلال تايوان إلى أراضيها

أعلنت المتحدث باسم مكتب شئون تايوان في مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، تشو فنجليان، اليوم الجمعة، وضع الحكومة مؤيدي "استقلال" تايوان، وفي مقدمتهم كبار المسئولين بالإقليم، على قائمتها للممنوعين من دخول الأراضي الصينية بما فيها هونج كونج وماكاو.



وقالت تشو، ردا على سؤال حول الإجراءات العقابية ضد "الانفصاليين"، إن من سيوضعون على القائمة سيُمنعوا وأقربائهم من دخول برّ الصين الرئيسي إضافة إلى المنطقتين الإداريتين الخاصتين: هونج كونج، وماكاو، كما ستُمنع المؤسسات المرتبطة بهم من إبرام أي تعاملات مع المنظمات والأفراد في البرّ الرئيسي، أو أي أنشطة أخرى مدرجة للربح، بين مجموعة من الإجراءات العقابية الأخرى، حسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأضافت: "أولئك الذين يخونون وطنهم الأم ويسعون لتقسيم البلد مصيرهم سيئ، ولا بد سيرفضهم الشعب ويحكم التاريخ عليهم"، في إشارة إلى الساعين لانفصال تايوان، وفي مقدمتهم رئيس وزرائها، سو تسينج تشانج، ورئيس برلمانها يو سي كون، ووزير الخارجية، جوزيف وو.



وتابعت المتحدثة أن المدرجين على القائمة سيخضعون للمسئولية مدى الحياة، وسيجري التحقيق معهم في المسئولية الجنائية بموجب القانون الصيني.

