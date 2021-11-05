فيتنام تخطط لاستئناف الرحلات الجوية مع 15 دولة اعتبارًا من يناير المقبل

أعلنت هيئة الطيران المدني الفيتنامية، أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية مع 15 دولة اعتبارًا من يناير العام المقبل، مع التطلع إلى الاستئناف الكامل بحلول شهر يوليو المقبل.

وقالت هيئة الطيران - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الجمعة - إنه "بدءً من يناير العام المقبل، تستأنف فيتنام الرحلات الجوية المنتظمة مع 15 سوقًا، مع التطلع إلى 4 رحلات جوية أسبوعيًا لكل طرف".

وأضافت الهيئة أنه سيتم زيادة تلك الرحلات إلى 7 رحلات أسبوعيًا، كما سيتم إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الذين يحملون جوازات اللقاح.

وستنفذ خطة الاستئناف على 4 مراحل، حيث من المحتمل أن تبدأ المرحلة الأولى خلال هذا الربع من العام، حيث ستركز أغلبها على إعادة الفيتناميين العالقين بسبب الجائحة وعلى السائحين الدوليين بناءً على رحلات توافق عليها الحكومة لوجهات محددة.

وتأتي الخطة - التي مازالت في انتظار موافقة الحكومة - في الوقت الذي تخفف فيه دول آسيوية أخري بشكل تدريجي قيود السفر الدولي، والتي من بينها تايلاند التي أعادت فتح المزيد من المواقع هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن فيتنام فرضت قيودًا حدودية صارمة منذ بداية تفشي الوباء لمنع انتشاره في أراضيها، وتمكنت من تحقيق بعض النجاح المبدئي، ولكن ذلك وجه ضربة إلى قطاع السياحة المتنامي الذي يشكل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتحاول فيتنام تسريع وتيرة التلقيحات ضد فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم تلقيح سوى 38% من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة حتى الآن.