هونج كونج تتوقع إعادة فتح الحدود مع الصين في فبراير

قالت رئيسة هونج كونج، كاري لام، اليوم الجمعة، إنها تتوقع إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي للصين إلى حدٍ كبير في فبراير من العام المقبل.

وصرحت "لام"، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، بأن الأمر الأكثر إلحاحًا هو أن يتمكن مجتمع الأعمال في هونج كونج، من القيام برحلات تجارية إلى البر الرئيسي دون الخضوع للحجر الصحي.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، شددت السلطات في هونج كونج قواعد الحجر الصحي لإقناع بكين بالسماح بالسفر عبر الحدود.

وتحذو هونج كونج، حذو بكين في الإبقاء على قيود السفر الصارمة، على عكس الاتجاه العالمي للانفتاح والتعايش مع فيروس كورونا.

وحذرت مجموعات الضغط التجارية الدولية من أن هونج كونج قد تفقد المواهب والاستثمار، فضلاً عن كونها أرضية تنافسية لمراكز مالية منافسة مثل سنغافورة، ما لم تخفف قيودها على السفر.

وأكدت "لام"، مرارًا إن فتح الحدود مع الصين، المصدر الرئيسي للنمو في هونج كونج، من أولويات أجندتها.