الإمارات: تقديم 26 ألفًا و375 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 26 ألفًا و375 جرعة من لقاح ضد فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 21 مليونًا و300 ألف و307 جرعات.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ضد "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.