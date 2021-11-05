الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

«طلاب من أجل مصر» ببني سويف تشارك فى الملتقى الأول بالجمهورية

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة "طلاب من أجل مصر" فى الملتقى الأول لطلاب من أجل مصر بمشاركة جميع الجامعات المصرية، حيث يستمر الملتقى على مدار أربعة أيام، يتم من خلاله تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة وتكريم المتميزين.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف مواهب الطلاب والعمل على تنميتها، الأمر الذي ينعكس إيجابياً في بناء قدرات الطلاب العقلية والبدنية، وصقل مواهبهم وتطويرها، وتساعدهم على استثمار أوقاتهم.

وأشار الدكتور أحمد فاروق منسق طلاب من أجل مصر، إلى أن وفد جامعة بنى سويف سيقوم بزيارة منطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة ضمن الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية.

جامعة بني سويف طلاب الجامعات المصرية مسرح البالون منطقة الأهرامات 6 أكتوبر الأنشطة الطلابية

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