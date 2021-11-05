الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجهيزات بالجيزة لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لوضع جدول زمني للانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء التى لم يتم التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع عليها أو التى لم يثبت المنتفعين بها جديتهم في استكمال باقي إجراءات التقنين ورد حق الدولة.

كما وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل والمصارف وأسفل الخطوط الهوائية (الضغط العالي) وعلى جانبي خطوط السكك الحديدية وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومي بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وخلال الاجتماع أطلع محافظ الجيزة علي الموقف الحالى لإزالة التعديات ونسب تنفيذ الأعمال بنطاق الأحياء والمراكز كما ناقش المعوقات التى تواجه كل جهة وسبل معالجتها لتحقيق معدل إنجاز أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة العمل ككيان واحد ورفع درجة التنسيق والتعاون لإسراع وتيرة العمل وتوحيد القرارات الصادرة في ذلك الشأن مع تدقيقها جيدا للالتزام بالجدول الزمني لإزالة كافة التعديات بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة فى هذا الشأن مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائية فى البناء وإزالة التعديات وضبط منظومة العمران.

كما شدد المحافظ على مراجعة كافة قرارات الإزالة السابقة لمخالفات التعدي لتسوية القرارات التى تصالح أصحابها عليها عدا تلك الغير مستوفاة للاشتراطات التصالح لحين البت في الموقف القانوني لكل منها وتكثيف الرقابة والمتابعة لرصد أى حالات تعدى جديدة والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عمل الدولة ضبط مخالفات محافظ العالي اجتماع اجراءات تنسيق العشوائى زراعية خلال وقف تحقيق محافظ الجيزة عقد تعديات إزالة أراضي النيل جعة قرار الجيزة محافظة الضغط العالي على السكر قانون تعاون جديدة جديد وفاة نفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تمنع صناديق جمع التبرعات من المساجد (خاص)

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

«أنا غلطان».. اعترافات صاحب محل ملابس العمرانية

الجيش اليمنى يشن هجومًا على مواقع للحوثيين بالجوبة فى مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشي كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع