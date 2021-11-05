تجهيزات بالجيزة لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لوضع جدول زمني للانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء التى لم يتم التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع عليها أو التى لم يثبت المنتفعين بها جديتهم في استكمال باقي إجراءات التقنين ورد حق الدولة.

كما وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل والمصارف وأسفل الخطوط الهوائية (الضغط العالي) وعلى جانبي خطوط السكك الحديدية وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومي بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وخلال الاجتماع أطلع محافظ الجيزة علي الموقف الحالى لإزالة التعديات ونسب تنفيذ الأعمال بنطاق الأحياء والمراكز كما ناقش المعوقات التى تواجه كل جهة وسبل معالجتها لتحقيق معدل إنجاز أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة العمل ككيان واحد ورفع درجة التنسيق والتعاون لإسراع وتيرة العمل وتوحيد القرارات الصادرة في ذلك الشأن مع تدقيقها جيدا للالتزام بالجدول الزمني لإزالة كافة التعديات بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة فى هذا الشأن مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائية فى البناء وإزالة التعديات وضبط منظومة العمران.

كما شدد المحافظ على مراجعة كافة قرارات الإزالة السابقة لمخالفات التعدي لتسوية القرارات التى تصالح أصحابها عليها عدا تلك الغير مستوفاة للاشتراطات التصالح لحين البت في الموقف القانوني لكل منها وتكثيف الرقابة والمتابعة لرصد أى حالات تعدى جديدة والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.