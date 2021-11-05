الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 3 أشهر

قومي المرأة ببني سويف يستقبل 45 شكوى وطلب واستشارات قانونية

قومي المرأة ببنى
قومي المرأة ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة  بفرع بني سويف والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار 3 أشهر أغسطس، سبتمبر وأكتوبر وشملت  شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

وكشف التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أن مكتب الشكاوى قد استقبل  نحو 45 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية،بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها.

حيث نجح فرع المجلس من خلال بعض المحامين المتطوعين في الحصول على أكثر من 20 حكمًا قضائيَا لصالح سيدات شاكيات ،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق.

بالإضافة إلى قيام الفرع  بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة، لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من من الحملات الأسرة أمن قومي، المرأة صانعة السلام والتي أطلقها فرع المجلس تحت رعاية المحافظ؛ لنقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله.

بني سويف المجلس القومي للمرأة التضامن الاجتماعي القومي للمرأة الاحوال المدنية الرائدات الريفيات الضمان الاجتماعي

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