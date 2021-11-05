الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«أحوال الفرج والشدة».. موضوع خطبة الجمعة المقبل

خطبة
خطبة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبل 7 ربيع ثان 1443هـ الموافق 12 نوفمبر 2021م تحت عنوان " أحوال الفرج والشدة" .

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأدى الدكتور علي جمعة، خطبة جمعة اليوم من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، و قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في خطبة الجمعة، أن  مقاصد للخلق هوعبادة الله، هذه العبادة بينها الله في كتابه وسنة نبيه بالتفاصيل بطريقة عملية يستطيع كل إنسان أن يطقبها في حياته.

واستشهد الدكتور علي جمعة بقول رسول الله صلى عليه وسلم حيث قال:" تركتُكم على البيضاءِ ليلِها كنهارِها" ويقول :" ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه".

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب :" الله وروسوله أوضحوا لنا العبادة بالتفصيل، والعبادة تشتمل ثلاثة علاقات وهي ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك وما بينك وبين العالم من حولك".

وأوضح  أن الثلاثة علاقات جاؤوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اتّقِ اللهَ حيثما كنت، وأتْبِع السيئةَ الحسنةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ الناسَ بِخُلُقٍ حَسَن"، مشيرا إلى ان الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة والعمارة والتذكية، وهذه التي أطلق عليها العلماء بالمقاصد الثلاثة للخلق.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة مراعاة للظروف الراهنة مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق

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وائل لطفي

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