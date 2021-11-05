الذهب فى طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 بالمئة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1795.60 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع".

وسيراقب المستثمرون باهتمام بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهر تقرير أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل كبير.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2022.75 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775.60 دولار، وقال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع إنه سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022.

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكًا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتًا، منتظرًا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.