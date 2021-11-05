وزيرة خارجية أستراليا تبدأ جولة إلى جنوب شرق آسيا

بدأت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، جولة إلى جنوب شرق آسيا لتهدئة التوترات بشأن قرار أستراليا الحصول على تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وذكرت شبكة إس بي إس الإخبارية الأسترالية أن باين ستصل إلى ماليزيا في وقت لاحق من اليوم الجمعة في زيارة تستغرق ستة أيام، وستجتمع خلال زيارتها مع نظرائها من كمبوديا وفيتنام وإندونيسيا.

وأشارت الشبكة إلى أن إندونيسيا وماليزيا تشعران بالقلق من أن أستراليا قد تنتهك التزامات "عدم الانتشار" في قرارها للنظر في جدوى الحصول على تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولا تزال الحكومة الاسترالية تحاول تسوية التداعيات الدولية لقرارها إلغاء عقد الغواصات الفرنسية بقيمة 90 مليار دولار؛ لصالح اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويصر وزير المالية الاسترالي سيمون برمنجهام على أن أستراليا بحاجة إلى التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، حتى لو أزعج ذلك فرنسا.

كما ستستخدم باين رحلتها في تعزيز دبلوماسية اللقاحات، بعد أن شكك رئيس الوزراء الكمبودي هون سين في التزام أستراليا بتقديم مليوني جرعة من شركة فايزر.

وأشارت كمبوديا إلى أنها ستتطلع لشراء ثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني لضمان وجود مخزونات كافية في حالة عدم تسليم أستراليا.